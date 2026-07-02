Spagna, storico Unai Simon ai Mondiali: record di imbattibilità di 519 minuti. Battuto il primato di Zenga

02/07/2026 | 23:14:22

Crolla un primato ai campionati del Mondo, che apparteneva all’Italia e a Walter Zenga dal 1990. Unai Simon, portiere della Sèagna, chiudendo la gara contro l’Austria senza subire gol (vittoria per 3-0), è il portiere con maggiori minuti di imbattibilità nella storia dei Mondiali, con 519 minuti.

Unai Simon, prima di questa gara, era ottavo in questa graduatoria, ma dopo la sfida dki stasera, è passatodall’essere ottavo in questa classifica a guidarla davanti a leggende tra i pali come Walter Zenga (Italia) e Peter Shilton (Inghilterra), oltre a scalzare dal podio niente meno che Iker Casillas.

Insomma, serata storica per il calcio spagnolo.

Foto: Instagram Spagna