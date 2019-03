In Spagna sicuri: Monchi, tutto fatto per il ritorno a Siviglia. Presto l’annuncio

“Il cuore non dimentica mai il luogo in cui ha lasciato il suo battiti migliori”. Ieri Monchi scriveva così sui propri account social, confermando di fatto il sempre più probabile ritorno al Siviglia. E ora dalla Spagna non hanno più dubbi: secondo quanto scrive AS, l’ex direttore sportivo della Roma nelle ultime ore ha raggiunto tutte le intese con il club andaluso. Come si legge tra le colonne della sopracitata fonte, molto presto arriverà l’annuncio ufficiale. Il ritorno di Monchi agli uffici del Siviglia, invece, è previsto per il 1° aprile.

Foto: Twitter ufficiale Roma