Sergio Ramos ha già raggiunto Iker Casillas per numero di presenze in Nazionale spagnola, ben 167. Il difensore del Real Madrid, però, è insaziabile e ha subito dichiarato di voler tagliare un altro incredibile traguardo: “Le statistiche sono fatte per essere superate. Finché mi alzo con voglia e ambizione di migliorarmi… magari avrò sempre questo impeto e arriverò a 200 presenze, che è l’obiettivo”.

Foto: El Pais