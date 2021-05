Spagna regina d’Europa: vinte tutte le finali giocate negli ultimi 20 anni

La Spagna è sempre più la regina del calcio europeo, col successo del Villarreal sul Manchester United i numeri delle sue rappresentanti a livello di club sono ancora più eloquenti. Da 20 anni le sue squadre non perdono una finale nelle massime competizioni continentali, a meno che non si tratti di derby (due volte l’Atlético contro il Real, l’Athletic contro l’Atlético, l’Espanyol contro il Siviglia). Contro le straniere il record è di 16-0 per le iberiche, le ultime sconfitte in finale sono datate 2001, il Valencia perse la finale di Champions League a San Siro per mano del Bayern ai calci di rigore e l’Alavés sconfitto bell’ultimo atto di Coppa UEFA dal Liverpool ai supplementari.

CHAMPIONS LEAGUE

2002, Real Madrid-Leverkusen 2-1

2006, Barcellona-Arsenal 2-1

2009, Barcellona-Manchester United 2-0

2011, Barcellona-Manchester United 3-1

2014, Real Madrid-Atlético 4-1 dts

2015, Barcellona-Juventus 3-1

2016, Real Madrid-Atlético 6-4 dcr

2017, Real Madrid-Juventus 4-1

2018, Real Madrid-Liverpool 3-1

COPPA UEFA/EUROPA LEAGUE

2004, Valencia-Marsiglia 2-0

2006, Siviglia-Middlesbrough 4-0

2007, Siviglia-Espanyol 5-3 dcr

2010, Atlético-Fulham 2-1 dts

2012, Atlético-Athletic 3-0

2014, Siviglia-Benfica 4-2 dcr

2015, Siviglia-Dnipro 3-2

2016, Siviglia-Liverpool 3-1

2018, Atlético-Marsiglia 3-0

2020, Siviglia-Inter 3-2

2021, Villarreal-Manchester United 12-11 dcr