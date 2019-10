Spagna, record di presenze per Sergio Ramos: superato Casillas

Nuovo traguardo personale per Sergio Ramos. Il difensore e capitano delle Furie Rosse questa sera ha raggiunto il record di presenze, ben 168 considerando la gara di questa sera contro la Norvegia valida per le qualificazioni agli Europei del 2020. Superato la leggenda ex Real Madrid Iker Casillas, rimasto fermo a quota 167.

Foto: El Pais