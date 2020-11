Spagna, rassegna stampa. As: “Sfida tra Lukaku e Mariano”

In Spagna non si parla solo del Barcellona impegnato questa sera contro la Dinamo Kiev, ma anche della sfida in programma domani sera a San Siro tra Inter e Real Madrid. Il quotidiano AS presenta la sfida come “Incidente ferroviario” e punta la lente d’ingrandimento su Lukaku e Mariano Diaz, due attaccanti potenti ed efficaci. Il belga segna un gol a partita, l’attaccante blancos invece un gol ogni 130′ minuti. Marca invece apre con l’intervista a Griezmann nel giorno della sfida agli ucraini con Messi rimasto in Catalogna per riposare: “Adesso è il momento di parlare” – ha detto il francese.

Foto: twitter AS