Spagna, problemi per Morata. Ghiaccio sul ginocchio dopo la sostituzione

La Spagna in apprensione per Alvaro Morata. L’attaccante dell’Atletico Madrid, autore del gol dell’1-0 contro la Croazia, è uscito nel corso del secondo tempo della gara per alcuni acciacchi. Il giocatore ha chiesto il cambio al CT De la Fuente. Una volta in panchina, ha seguito l’ultima mezz’ora di gara con il ghiaccio sul ginocchio. Da valutare le sue condizioni. Giovedì ci sarà Italia-Spagna.

Foto: Instagram Morata