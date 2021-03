Luis Enrique, CT della Spagna che sta affrontando il Kosovo, ha avuto un pre-partita anomalo questa sera.

L’ex tecnico della Roma, infatti, è rimasto chiuso per un’ora nell’ascensore dell’hotel che ospita la nazionale iberica, insieme ad altri sei membri del suo staff. Una volta risolto il problema, il tecnico ha raggiunto lo stadio giusto in tempo per il calcio d’inizio.