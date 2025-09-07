Spagna, preoccupa Nico Williams. Problemi all’adduttore per l’esterno offensivo

07/09/2025 | 23:14:22

La Spagna ha vinto 6-0 contro la Turchia. Una serata magica per le Furie Rosse, che però devono fare i conti con i problemi di Nico Williams. L’esterno offensivo dell’Athletic Bilbao è stato costretto a lasciare il campo al 44′, vittima di un problema all’adduttore sinistro che lo tormenta da tempo. Al suo posto è entrato Ferran Torres.

Come riporta AS, il problema rischia di tenerlo ai box almeno due settimane.

Foto: Instagram Nico Williams