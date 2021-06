Spagna, per i giocatori somministrato il vaccino anti Covid

I calciatori della Spagna, convocati per Euro 2020, questo venerdì hanno ricevuto o completato il loro programma completo di vaccinazione contro il Covid-19. I membri dell’Unità di sicurezza dell’ospedale centrale della difesa si sono recati a Las Rozas, sede del ritiro della Nazionale spagnola, per somministrare le fiale indicate. L’Unità di sicurezza dell’Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla di Madrid è stata incaricata di eseguire questa azione per consentire alla Spagna di giocare l’Europeo, che inizia oggi, con tutte le garanzie di sicurezza e di farlo in piena parità con le altre squadre partecipanti. Lo riporta la Federcalcio spagnola in un comunicato.

Los jugadores de la @SeFutbol reciben su vacuna contra el Covid-19 en la Ciudad del Fútbol. Miembros de la Unidad de Seguridad del Hospital Central de la Defensa se han desplazado a Las Rozas para administrar los viales indicados. ℹ️ https://t.co/lOdM6GOCw9#SomosEspaña pic.twitter.com/DGDNKfh4Cf — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 11, 2021

FOTO: Twitter Spagna