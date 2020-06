Spagna, parla il sottosegretario allo sport: “Impossibile avere stadi con tifosi nelle prime giornate”

Irene Lozano, sottosegretario con delega allo Sport in Spagna, è intervenuta ai microfoni di Cadena Ser per parlare della possibilità che una parte di pubblico possa tornare negli stadi a stretto giro di posta: “Direi che in queste prime giornate quando ci sarà la ripresa sarà impossibile che ci sia il pubblico. E bisogna metterlo bene in chiaro: non si può ancora tornare allo stadio. E’ importante dirlo perché altrimenti si crea confusione. Tutte le ipotesi su cui abbiamo lavorato prevedevano, e prevedono, il calcio a porte chiuse. Si vedrà se in via eccezionale ci potrà essere un’eccezione in futuro”.

Foto: Twitter ufficiale Uefa