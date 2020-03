Spagna: morto Joaquin Peiro, uno degli eroi della Grande Inter

Lutto nel mondo del calcio: a 84 anni, in Spagna, è morto Joaquin Peiro, leggenda dell’Atletico Madrid, in cui ha militato dal 1955 al 1962, per poi tornare a chiudere la carriera. Nel mezzo, 2 stagioni con il Torino, 4 con la Roma e, soprattutto, 2 con l’Inter. Infatti, Peiro era un membro della Grande Inter di Helenio Herrera, con cui, fra il 1964 e il 1966, vinse 2 Scudetti, 1 Coppa dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Storica la sua rete nella semifinale di ritorno contro il Liverpool nel 1965: Peiro “rubò” la palla dalle mani del portiere dei Reds, che stava palleggiando, depositandola in rete e dando il via alla rimonta che consentì ai Nerazzurri di raggiungere la finale vinta poi contro il Benfica. Appesi gli scarpini al chiodo, si è buttato nella carriera dall’allenatore, ritirandosi nel 2004.

Foto: La Gazzetta dello Sport