Spagna, Morata nel mirino di stampa e tifosi. Luis Enrique lo difende

La Spagna, ieri sera, ha fatto il suo esordio a Euro2020. A Siviglia, gli uomini di Luis Enrique hanno pareggiato 0-0 contro la Svezia. Una partenza non proprio esaltante che ha scoraggiato la stampa e i tifosi della Roja che hanno criticato duramente la squadra. Nel mirino è finito soprattutto l’attaccante della Juventus Alvaro Morata che è stato preferito a Gerard Moreno. In molti si sono interrogati sulla scelta di Luis Enrique che però nel post partita ha provato a difendere il suo giocatore. “Fischi a Morata? In realtà ho sentito anche tanti applausi. Morata è un grande giocatore che sa giocare bene in attacco e in difesa. Ha grande personalità e merita gli applausi”. Adesso per la Spagna ci sarà la Polonia, in programma il prossimo 19 giugno.

FOTO: Twitter Morata