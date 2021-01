Grave lutto in casa Athletic Bilbao: si è spento nella giornata di ieri Aitor Gandiaga, esterno d’attacco classe 1997 di proprietà dei baschi e in prestito al Gernika, in terza serie spagnola.

Il giocatore ha perso la vita in un incidente stradale, dopo essersi schiantato contro un autobus. Il fattaccio è avvenuto nei pressi di Marika-Xemein, la sua città natale.

