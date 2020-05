Spagna, l’Elche protesta contro il taglio stipendi e la ripresa del campionato

La pandemia ha avuto e avrà un grosso impatto economico sul mondo del calcio e, in Spagna, montano già la prime proteste. Infatti, oggi, i calciatori delll’Elche, squadra che milita in Seconda Divisione, non si sono presentanti al campo sportivo. Infatti, i giocatori non accettano di continuare gli allenamenti con la riduzione del 30% dei loro ingaggi e non accettano di tornare agli allenamenti di gruppo finché l’emergenza non sarà totalmente ripristinata. Inoltre, i calciatori in scadenza il 30 giugno si rifiutano di giocare ogni 3 giorni oltre quella data, poiché sostengono che in questo modo aumenterebbero il rischio di infortuni.