Spagna, le aperture sulla sconfitta del Barça contro l’Atletico: “Suarez dà il colpo di grazia”

L’Atletico Madrid batte il Barcellona per 2-0 al Wanda Metropolitano. Le aperture spagnole dedicano ampio spazio alla crisi dei blaugrana, che hanno collezionato soltanto due vittorie nelle ultime cinque partite di Liga. In mezzo la sconfitta in Champions per 3-0 contro il Benfica. Ecco le prime pagine dei quotidiani iberici.

Sport: “Che triste”

As: “Suarez dà il colpo di grazia”

Marca: “Atletico senza pietà”

Mundo Deportivo: “Manda el gol”