Spagna, le aperture dei quotidiani sportivi su Real Madrid e Barça

L’edizione odierna di Marca e As dedica ampio spazio al pareggio interno del Real Madrid contro il Villarreal. Sport e Mundo Deportivo, invece, si soffermano sulle vicende di casa Barcellona. Quest’oggi alle 16:15 i blaugrana ospiteranno il Levante. Una sfida che ha un po’ il sapore di “esame finale” per Ronald Koeman. Il tecnico olandese è ai ferri corti con il club catalano, ed anche i risultati lo hanno messo in una scomoda situazione. Fari puntati, inoltre, sul rientro di Ansu Fati, colui che potrebbe risollevare le sorti della squadra iberica.