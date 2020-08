Spagna, la rassegna stampa. Sport: “Il Barça pensa a Neymar”

Non si placano le parole in Spagna dopo la cocente eliminazione del Barcellona dalla Champions League. Il direttivo catalano è stato convocato per le ultime decisioni da prendere, mentre la stampa attacca i balugrana ed osanna il Siviglia ad un passo dalla sesta Europa League. Sport apre con “Addio di Setién, il Barça pensa al ritorno di Neymar”. Marca e AS con “Ad un passo dalla sesta” e “Orgoglio spagnolo”, come unica spagnola rimasta in corsa per una vittoria europea.