Spagna: Joao Felix in copertina, Messi si riprende il Barcellona

Tutti pazzi per Joao Felix a Madrid dopo la doppietta rifilata al Cadice, che trascina l’Atletico Madrid in vetta alla Liga.

Marca titola “Smagliante Joao Felix”, mentre secondo As il talento portoghese ha già “Anima da leader”, come scrive in copertina.

Esultano anche da Barcellona per il successo per 5-2 contro il Betis, mettendo in copertina Lionel Messi, tornato al gol su azione. “Salvatore Messi”, titola Sport mentre Mundo Deportivo apre con un semplice “Torna al gol”.

Foto: Twitter Atletico Madrid