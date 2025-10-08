Spagna, infortunio per Huijsen: convocato Laporte al suo posto

08/10/2025 | 13:00:51

A seguito di un affaticamento muscolare avvertito nei giorni scorsi dal giocatore del Real Madrid Dean Huijsen, il ct della nazionale spagnola, Luis de la Fuente, ha dovuto convocare al suo posto il difensore dell’Athletic Bilbao Aymeric Laporte per gli impegni contro Georgia, a Elche, e Bulgaria, a Valladolid, validi per le qualificazioni al Mondiale 2026.

Questo il comunicato della federazione spagnola:

“Dean Huijsen è assente a causa di un infortunio mentre si allena con la nazionale in vista delle partite di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026 contro la Georgia a Elche e la Bulgaria a Valladolid.

Il difensore del Real Madrid è arrivato al ritiro della nazionale spagnola lunedì sera con sintomi di affaticamento muscolare. Martedì non si è allenato e il suo club è stato informato che i suoi progressi non erano positivi. Mercoledì mattina si è sottoposto a un esame medico, che ha confermato un infortunio muscolare, di cui il Real Madrid è già stato informato. È stato quindi ritirato dalla squadra e gli auguriamo una pronta guarigione.

Il giocatore dell’Athletic Club Aymeric Laporte si unirà alla squadra al posto di Dean Huijsen”.

Foto: Instagram Laporte

