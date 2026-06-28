Spagna in paradiso, Uruguay all’inferno. Le parole dei due CT

28/06/2026 | 10:33:27

Umori diametralmente opposti in campo al triplice fischio di Uruguay–Spagna, 0-1. Con gli iberici che volano ai sedicesimi, mentre i sudamericani devono già salutare la competizione. Ecco le parole dei due CT, Luis de la Fuente: “Sì, oggi è stata la partita che ci aspettavamo e che avevamo preparato. Tanta intensità, una battaglia fisica, abbiamo dimostrato anche di saper lottare quando c’è da mostrarsi presenti. Sono dispiaciuto e preoccupato per l’infortunio di Pino, vediamo come sta. Abbiamo interpretato bene la partita, c’era subito pressione. Ma abbiamo meritato la vittoria. Non ho preferenze tra Austria e Algeria, andiamo un passo alla volta”. Marcelo Bielsa: “Non sono riuscito a sfruttare al massimo il potenziale di questa squadra e mi dispiace. Non ho parlato con Muslera per il cambio e Valverde è uscito perché volevo un maggior apporto in attacco”.

Foto: Instagram Spagna