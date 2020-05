Spagna: il Valladolid decide di rimborsare gli abbonamenti ai tifosi

Decisione singolare del Valladolid, che ha deciso di rimborsare agli abbonati una quota pari alle restanti partite da disputare in stagione. Il club di Ronaldo è il primo club dei 5 top club europei a comunicare pubblicamente tale decisione: “Il Valladolid ha confermato, tramite il protocollo di ritorno agli allenamenti e alla competizione, che nel migliore dei casi, essa si riprenderà a porte chiuse. Il club non concepisce un calcio spettatori, ma allo stesso tempo capisce che è indispensabile per garantirne la sicurezza e salute in questi momenti di emergenza. Di fronte a questa situazione, il Valladolid devolverà ai suoi abbonati la parte proporzionale delle partite di campionato che, dalla giornata 28 in avanti, si potrebbero disputare a porte chiuse allo stadio José Zorrilla.”

Foto: profilo Twitter ufficiale Real Valladolid CF