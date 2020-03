Spagna, il presidente della Federcalcio conferma: “L’UEFA pensa allo stop”

Intervenuto in conferenza stampa per spiegare la scelta di fermare il calcio spagnolo, il presidente della RFEF, Luis Rubiales ha confermato le indiscrezioni secondo cui anche la UEFA starebbe pensando allo stop delle Coppe Europee: “Siamo tutti possibili portatori di coronavirus – ha dichiarato – e siamo grati a tutto il calcio spagnolo perché in un momento così difficile s’è pienamente allineato alla Federazione. E’ positivo dare questa immagine di unione nel processo decisionale. Si sta prendendo in considerazione la sospensione delle competizioni UEFA. Non è una decisione di un paese, ma di molti e stiamo parlando sia con la UEFA che con le altre Federazioni. E’ qualcosa di globale e credo che presto la UEFA darà indicazioni anche sulle prossime gare delle nazionali”.

Foto: MARCA