Spagna, il presidente della Federazione Tebas sotto inchiesta dal TAS

21/11/2025 | 20:18:15

Il presidente della Liga Javier Tebas è finito al centro di un’indagine da parte del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) a causa della presunta divulgazione di informazioni riservate del Barcellona in relazione allo scandalo dei box vip. Un’azione che potrebbe avere conseguenze serie per lo spagnolo che rischia fino a un anno di sospensione o addirittura il licenziamento. Come riporta As la denuncia è stata presentata da Miguel Angel Galan, presidente dell’Associazione per la Trasparenza e la Democrazia nello Sport.

Foto: sito Liga