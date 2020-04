Spagna, il premier Sanchez: “Dal 4 maggio allenamenti individuali per gli sport di squadra”

Pedro Sanchez, primo ministro spagnolo, ha parlato in conferenza stampa annunciando alcune novità: “Non ci si potrà spostare dauna provincia all’altra, né andare sulle isole. La mascherina bisogna continuare a utilizzarla. Dal 4 maggio potranno ricominciare gli allenamenti individuali degli atleti professionisti anche per gli sport di squadra, dall’11 maggio potranno poi allenarsi anche in gruppo”.

Foto: Huffington Post