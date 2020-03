Spagna: il calcio si ferma fino a che il Governo non darà nuove disposizioni

LaLiga e la RFEF hanno annunciato lunedì che le competizioni professionistiche non riprenderanno fino a quando le autorità non saranno sicure che non vi sarà più”alcun rischio per la salute”. “Il comitato di sorveglianza previsto nell’attuale accordo di coordinamento RFEF-LaLiga si impegna a sospendere le competizioni calcistiche professionali fino a quando le autorità competenti del governo della Spagna e l’Amministrazione statale generale ritengano che possano essere riprese e ciò non implica nessun rischio per la salute.” – si legge nel comunicato.