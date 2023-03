Spagna, il Cadice chiede la sospensione della Liga per un errore del VAR. Il comunicato

Comunicato ufficiale del Cadice che fa sapere di aver chiesto al TAS la sospensione temporanea de LaLiga. Questo a seguito dei fatti avvenuti nel corso della partita dello scorso 16 gennaio contro l’Elche, partita terminata 1-1 con gli avversari a segnare la rete del definitivo pari con l’ex romanista Ezequiel Ponce. Proprio questo gol è contestato dagli andalusi, poiché arrivato dopo che l’azione è stata viziata da un fuorigioco iniziale non ravvisato né da arbitro e assistenti né dal VAR. Il giorno seguente il Cadice aveva presentato ricorso al Comité de Competición, che è l’organo incaricato di studiare e decidere su eventuali problemi o incidenti che si verificano nel corso della partita. La richiesta è stata quella di rigiocare gli ultimi 9 minuti di partita, ossia dal momento del gol incriminato. Tuttavia il Comité si è dichiarato incompetente sui fatti. Da qui la scelta del Cadice di andare avanti appellandosi al TAS. Di seguito il comunicato: “Nel corso delle azioni avviate dal CÁDIZ CLUB DE FÚTBOL, SAD a seguito degli eventi verificatisi il 16 gennaio 2023, nella partita giocata dal CÁDIZ CLUB DE FÚTBOL, SAD contro il corrispondente ELCHE CLUB DE FÚTBOL, SAD alla giornata 17 del Campionato della Lega Nazionale di Prima Divisione (“LaLiga Santander”) in cui, a seguito di un’azione infelice e negligente da parte della squadra arbitrale, in particolare gli arbitri della Sala VAR, CÁDIZ CLUB DE FÚTBOL, SAD sono stati gravemente danneggiati, questo l’ente desidera dichiarare:

1) Che oggi, 1 marzo 2023, i servizi legali di CÁDIZ CLUB DE FÚTBOL, SAD, hanno presentato ricorso contro la risoluzione emessa dal Comitato di Appello della RFEF il 9 febbraio 2022, con la quale gli organi disciplinari della RFEF si dichiarano incapaci di ascoltare la richiesta di ricusazione della Parte presentata dal CLUB DE FÚTBOL, SAD.

2) Che, secondo detto Ricorso, CÁDIZ CLUB DE FÚTBOL, SAD, oltre a giustificare la competenza degli organi RFEF, ribadisce la sua pretesa di ripetizione parziale della suddetta Partita, con retroazione al momento precedente la prestazione negligente della squadra arbitrato, da cui è derivato un errore materiale manifesto e grave, dal quale derivano danni potenzialmente irreparabili per CÁDIZ CLUB DE FÚTBOL, SAD

3) Tale affermazione è coerente con altre decisioni adottate in passato da UEFA e FIFA, tra le altre, nei casi di partite ufficiali tra le Nazionali di Uzbekistan – Bahrain e Norvegia – Inghilterra, in cui FIFA e UEFA, rispettivamente, hanno concordato al parziale replay di entrambi gli incontri, al fine di evitare i danni che le decisioni arbitrali erroneamente adottate arrecherebbero alle squadre coinvolte. Parimenti, in ambito spagnolo, esistono precedenti adottati in altre modalità sportive e, anche dalla stessa RFEF, che ha ritenuto opportuna e conforme alla Legge la ripetizione parziale di un incontro, al fine di evitare danni derivati ​​da errori arbitrali, come accade nel nostro caso”.

