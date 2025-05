Spagna, i convocati per la Nations League: tornano Gavi e Isco

26/05/2025 | 12:08:17

Il CT della Spagna, Luis de la Fuente, ha ufficializzato la lista dei convocati per la Final Four di Nations League, dove la Roja affronterà la Francia in semifinale il 5 giugno a Stoccarda. Si rivedono Gavi e Isco tra i convocati.

Portieri: Unai Simón, David Raya, Alex Remiro

Difensori: Pedro Porro, Oscar Mingueza, Le Normand, Cubarsí, Huijsen, Vivian, Grimaldo, Marc Cucurella.

Centrocampisti: Zubimendi, Mikel Merino, Pedri, Gavi, Fermín, Isco, Alex Baena, Fabián Ruiz.

Attaccanti: Lamine Yamal, Nico Williams, Dani Olmo, Yeremy Pino, Samu, Morata, Mikel Oyarzabal.

FOTO: Instagram Spagna