Spagna, i convocati di Luis Enrique le qualificazioni ai Mondiali: assente Fabian Ruiz. C’è Morata

Archiviato l’Europeo, la Spagna torna al lavoro con le tre partite valide per le qualificazioni al prossimo Mondiale. Le sfide, in programma durante la pausa delle Nazionali, vedranno gli iberici affrontare Svezia, Georgia e Kosovo. Il ct Luis Enrique, per queste gare, ha diramato la lista dei convocati: oltre all’assenza di Pedri, già programmata, mancheranno all’appello anche Pau Torres, Dani Olmo o Mikel Oyarzabal, loro che hanno giocato sia gli Europei che e le Olimpiadi. Assente anche Fabian Ruiz. Torna, invece, in lista l’esperto difensore Raul Albiol.

Portieri: Unai Simón, David De Gea, Robert Sánchez

Difensori: Jordi Alba, José Gayá, Azpilicueta, Eric García, Laporte, Iñigo Martínez, Albiol

Centrocampisti: Busquets, Rodri, Koke, Merino, Carlos Soler, Brais Méndez, Marcos Llorente

Attaccanti: Pablo Fornals, Pablo Sarabia, Ferran Torres, Adama Traoré, Morata, Gerard Moreno, Abel Ruiz

🎒 OFICIAL | @LUISENRIQUE21 pasa lista en la ‘vuelta al cole’ de nuestros internacionales. 👥 Estos son los futbolistas convocados para los tres próximos encuentros de la @SeFutbol en la Fase de Clasificación a #Qatar2022. 🙌🏻 ¡Comienza un nuevo curso! 🇪🇸 ¡¡#VamosEspaña!! pic.twitter.com/J6fAcZdp8O — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) August 26, 2021

Foto: Twitter Euro 2020