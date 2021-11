Spagna, i convocati di Luis Enrique: c’è Brahim Diaz

Luis Enrique ha diramato la lista dei convocati per gli impegni della nazionale spagnola con Grecia e Svezia, valevoli per le qualificazioni al Mondiale 2022 in Qatar. Nella lista presente il giocatore del Milan Brahim Diaz, autore di buon inizio di stagione con la maglia rossonera. Sarà presente anche l’attaccante della Juventus Alvaro Morata. Ecco i convocati:

Portieri: De Gea, Unai Simón, Robert Sánchez.

Difensori: Azpilicueta, Carvajal, Laporte, Eric García, Pau Torres, Iñigo Martínez, Jordi Alba, José Gayà.

Centrocampisti: Busquets, Rodri, Gavi, Carlos Soler, Koke, Mikel Merino.

Attaccanti: Sarabia, Yeremy Pino, Morata, Rodrigo Moreno, Fornals, Dani Olmo, Ansu Fati, Brahim.

Foto: Twitter Milan