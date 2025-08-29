Spagna, i convocati di De La Fuente: torna Morata
29/08/2025 | 12:50:57
Il ct della Spagna De La Fuente ha diramato la lista dei convocati per gli impegni di settembre contro Bulgaria e Turchia. Si rivede anche Morata:
Portieri: Unai Simón, David Raya, Remiro
Difensori: Pedro Porro, Carvajal, Huijsen, Cubarsí, Le Normand, Vivian, Cucurella, Grimaldo.
Centrocampisti: Rodrigo, Zubimendi, Pedri, Fabián Ruiz, Mikel Merino, Gavi, Fermín.
Attaccanti: Dani Olmo, Lamine Yamal, Nico Williams, Oyarzabal, Ferran, Morata, Jesús Rodríguez, Yeremy Pino
Foto: Instagram Euro2024