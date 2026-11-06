Spagna, i convocati di de la Fuente: prima chiamata per Jacobo Ramón, Marc Roca e Álvaro Valles

06/11/2026 | 12:29:25

Luis de la Fuente ha diramato la lista dei convocati della Spagna per gli ultimi due impegni della fase a gironi di Nations League. Sono 27 i giocatori selezionati dal commissario tecnico, con tre novità assolute: Jacobo Ramón, Marc Roca e Álvaro Valles. Tornano inoltre Ander Barrenetxea e Pablo Barrios. Assenti Rodri, Dani Olmo ed Eric García per infortunio.

●Portieri: Unai Simón (Athletic Club); David Raya (Arsenall); Joan García (Barcellona); Álvaro Valles (Real Betis);

●Difensori: Aymeric Laporte (Athletic Club); Pau Cubarsí (Barcellona); Marc Pubill (Atletico Madrid); Dean Huijsen (Real Madrid); Pedro Porro (Tottenham); Jacobo Ramón (Como); Marc Cucurella (Real Madrid); Alejandro Grimaldo (Atletico Madrid);

●Centrocampisti: Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain); Pedri (Barcellona); Mikel Merino (Arsenal); Martín Zubimendi (Arsenal); Álex Baena (Atletico Madrid); Fermín López (Barcellona); Pablo Barrios (Atletico Madrid); Marc Roca (Real Betis);

●Attaccanti: Mikel Oyarzabal (Real Sociedad); Ferran Torres (Barcellona); Roberto Fernández (Espanyol); Lamine Yamal (Barcellona); Nico Williams (Athletic Club); Yeremy Pino (Crystal Palace); Ander Barrenetxea (Real Sociedad).

Foto: instagram nazionale Spagnola