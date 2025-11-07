Spagna, i convocati di De La Fuente per le Qual. Mondiali. Out Morata
07/11/2025 | 12:36:14
Luis De La Fuente, CT della Nazionale Spagnola, ha diramato la lista dei convocati per la prossime gare di qualificazione alla Coppa del Mondo.
Non c’è Alvaro Morata, attaccante del Como.
Convocati della Spagna:
Portieri: Raya, Remiro, Unai Simón.
Difensori: Marcos Llorente, Pedro Porro, Laporte, Cubarsí, Huijsen, Vivian, Grimaldo, Cucurella. Centrocampisti: Mikel Merino, Aleix García, Fabián Ruiz, Zubimendi, Pablo Fornals, Baena, Barrios.
Attaccanti: Dani Olmo, Ferran Torres, Yeremy Pino, Lamine Yamal, Fermín, Oyarzabal, Borja Iglesias, Samu.
