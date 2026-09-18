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Spagna: i convocati di De La Fuente. C’è Martinez dell’Inter

18/09/2026 | 12:23:47

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La Nazionale campione del mondo ha diramato, in questi istanti, la lista dei convocati per le gare di Nations League. A sorpresa, a causa dell’infortunio di Joan Garcia, rimediato nell’ultima di campionato del suo Barcellona contro il Racing, De La Fuente ha chiamato Josep Martinez dell’Inter.

La lista completa:

Portieri:
Unai Simón / David Raya / Josep Martínez

Difensori:
Laporte / Cubarsí / Pubill / Dean Huijsen / Porro / Eric García / Cucurella / Grimaldo

Centrocampisti:
Rodrigo / Fabián / Pedri / Merino / Zubimendi / Álex Baena / Fermín

Attaccanti:
Oyarzabal / Ferran Torres / Dani Olmo / Roberto Fernández / Lamine Yamal / Víctor Muñoz / Nico Williams / Yeremy

Foto: Instagram Martinez