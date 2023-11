Spagna, i convocati di de la Fuente: dentro Remiro al posto di Kepa, c’è Grimaldo, out Ansu Fati

Il commissario tecnico della Spagna de la Fuente ha diramato la lista dei convocati in vista delle prossime sfide delle furie rosse contro Cipro e Georgia, partite valide per la qualificazione a Euro 2024. Molte novità, dal portiere Remiro, che sostituisce l’infortunato Kepa, ad Alex García della sorpresa Girona, Grimaldo del Bayer Leverkusen e Rodrigo Riquelme dell’Atlético Madrid. Ci sono anche tanti assenti illustri, come Fran García, Laporte, Yéremi Pino, Pedraza, Ansu Fati e Bryan Zaragoza. Questo l’elenco completo:

PORTIERI: Unai Simon, David Raya, Álex Remiro

DIFENSORI: Carvajal, Navas, Íñigo Martínez, Pau Torres, Le Normand, David García, Gayà, Grimaldo.

CENTROCAMPISTI: Rodrigo, Zubimendi, Gavi, Mikel Merino, Fabián Ruiz, Sancet, Riquelme, Aleix García.

ATTACCANTI: Morata, Joselu, Ferran Torres, Nico Williams, Lamine Yamal, Oyarzabal.

Foto: Instagram Nazionale spagnola