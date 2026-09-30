Spagna: Grimaldo lascia il ritiro, al suo posto convocato Fran Garcia. Il comunicato

30/09/2026 | 15:46:12

Tegola in casa Spagna. In vista delle restanti partite di Nations League contro Cechia e Croazia, il CT de la Fuente dovrà fare a meno di Alejandro Grimaldo, fermato da un fastidio alla coscia avvertito durante il riscaldamento della partita di ieri al Sanchez Pizjuan di Siviglia. Al posto del terzino dell’Atletico Madrid è stato convocato Fran Garcia, laterale del Betis ex Real Madrid.

Il comunicato: “Fran García, giocatore del Real Betis Balompié, sostituisce Alejandro Grimaldo nella rosa della Spagna, che gioca nella UEFA Nations League e che ha ancora due giornate da disputare in questa finestra.

Il difensore internazionale del Club Atlético de Madrid ha notato un certo fastidio alla coscia sinistra durante il riscaldamento prima della sfida Spagna – Croazia al Sánchez-Pizjuán e, dopo i test effettuati, ha lasciato la rosa della Nazionale per precauzione, evitando così rischi aggiuntivi e preservando la salute del giocatore”.

Foto: Instagram Grimaldo