Spagna-Francia, ultima notte al Mestalla il 25 marzo: la Nazionale saluta lo storico stadio di Valencia. Il comunicato

26/11/2026 | 13:48:12

Spagna-Francia sarà una partita speciale anche per il calcio valenciano. Il Mestalla ospiterà per l’ultima volta la Nazionale spagnola prima del trasferimento nella nuova casa del Valencia il 25 marzo alle 20:45. Una sfida di prestigio, con in palio un posto nella Final Four, che rappresenterà anche l’occasione per salutare uno stadio protagonista di oltre un secolo di storia, come si legge dal comunicato della federazione: “Questa partita segnerà l’addio della nazionale spagnola all’iconico stadio del Valencia CF prima del trasferimento nella nuova casa del club. La roccaforte valenciana ospiterà uno scontro degno della sua storia tra due giganti del calcio mondiale, una rivincita dell’ultima semifinale dei Mondiali, in cui la squadra di Luis de la Fuente sconfisse la Francia per 2-0 grazie alle reti di Mikel Oyarzabal e Pedro Porro. Con in palio un posto in Final Four, le due squadre si affronteranno in una sfida in cui il bilancio storico è a favore della Spagna, con 19 vittorie, 7 pareggi e 13 sconfitte nei 39 incontri disputati finora. Con una capienza di 49.430 spettatori, il Mestalla è stato teatro di alcune delle serate più memorabili del calcio spagnolo dal 14 giugno 1925, quando la nazionale iniziò il suo percorso nello stadio con una vittoria per 1-0 contro l’Italia in un’amichevole, decisa da un gol di Errazquin. Da quel primo incontro, la nazionale ha disputato 33 partite allo stadio del Valencia CF, 18 amichevoli e 15 ufficiali, con un bilancio di 20 vittorie, 8 pareggi e solo 5 sconfitte, segnando 63 gol e subendone 29. La Spagna è quindi imbattuta al Mestalla da 32 anni, non perdendo dal 23 marzo 1994, quando fu sconfitta dalla Croazia (0-2) in un’amichevole. In questo periodo, le tribune dello stadio sono state teatro di prestazioni memorabili, tra cui spicca la più grande vittoria di sempre della Nazionale spagnola sul suolo valenciano: un clamoroso 9-0 contro l’Austria nel 1999, durante le qualificazioni a Euro 2000. Il precedente più recente risale al 23 marzo 2015, quando, sempre nella gara di ritorno dei quarti di finale della UEFA Nations League, gli uomini di Luis de la Fuente si assicurarono un posto in Final Four dopo aver superato l’Olanda ai rigori, in una notte magica in cui i tifosi valenciani trascinarono la squadra alla vittoria. Due anni dopo quella partita, il match Spagna-Francia avrà tutti gli ingredienti per permettere al Mestalla di vestirsi nuovamente a festa e vivere un’ultima grande serata con la Nazionale, con l’ulteriore motivazione della qualificazione in palio e l’opportunità di coronare oltre un secolo di emozioni condivise”.

Foto: x Spagna