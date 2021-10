Spagna-Francia, le formazioni ufficiali

E’ tutto pronto per Spagna-Francia, finalissima della UEFA Nations League 2021, ecco i 22 calciatori scelti dai rispettivi tecnici per scendere in campo a San Siro:

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Èric García, Marcos Alonso; Rodri, Busquets, Gavi; Sarabia, Ferran Torres, Oyarzábal.

Ct: Luis Enrique.

FRANCIA (3-4-1-2): Lloris; Koundé, Varane, Kimpembé; Pavard, Pogba, Tchouameni, Theo Hernandez; Griezmann; Mbappé, Benzema.

All. Deschamps.

Foto: Twitter UEFA Nations League