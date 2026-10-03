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Spagna: Fabian Ruiz lascia il ritiro per la nascita del figlio

03/10/2026 | 18:01:50

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I campioni del mondo della Spagna sono attesi questa sera, per la terza partita di Nations League, contro la Cechia a Oviedo. il CT Luis de la Fuente ha deciso di ruotare gli uomini per gli impegni ravvicinati, dando un turno di riposo allo stakanovista Cubarsì. Tuttavia, come riporta COPE, dovrà fare a meno di Fabian Ruiz, volato a Parigi per la nascita del primogenito, nonostante la convocazione.

Foto: X Fabian