Spagna, Eusebio Sacristan è in coma indotto a seguito di una caduta

Il tecnico Eusebio Sacristan è in coma indotto nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Clinico di Valladolid a seguito dell’intervento chirurgico dopo un trauma subito a causa di una caduta fortuita in casa.

E’ stato dichiarato in condizioni stabili e ancora mantenuto in coma indotto. Gli accertamenti della giornata di ieri hanno evidenziato come le cose stiano procedendo correttamente, senza apparenti complicazioni dopo l’operazione del 31 dicembre. Il 58enne Eusebio è noto per i suoi trascorsi da calciatore al Barcellona, club in cui ha militato dal 1988 al 1995.