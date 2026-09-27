Spagna, Eric Garcia lascia il ritiro: al suo posto convocato Le Normand

27/09/2026 | 18:40:17

La Spagna ha annunciato di aver convocato Robin Le Normand per sostituire l’infortunato Eric Garcia.

Ecco il comunicato:

“Il giocatore dell’Atletico Madrid Robin Le Normand sostituisce Eric Garcia nel ritiro della nazionale spagnola, impegnata nella fase a gironi della UEFA Nations League.

Il difensore centrale del Barcellona ha avvertito un fastidio al ginocchio sinistro e, dopo gli accertamenti effettuati, si è deciso di escluderlo dalla rosa a causa dell’imminenza delle prossime partite internazionali, al fine di evitare rischi e preservare la salute del giocatore”.

Foto: Instagram Le Normand