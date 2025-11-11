Spagna, de la Fuente convoca Jorge de Frutos al posto di Yamal

11/11/2025 | 18:40:15

A seguito dell’esclusione di Lamine Yamal dai convocati della Nazionale spagnola per le gare contro Georgia e Turchia, il C.T. Luis de la Fuente ha deciso di chiamare il giocatore del Rayo Vallecano Jorge de Frutos.

Questo il comunicato:

“Luis de la Fuente ha convocato il giocatore del Rayo Vallecano de Madrid Jorge de Frutos per giocare le ultime due partite di qualificazione per la Coppa del Mondo del 2026, che vedranno la nazionale spagnola affrontare la Georgia a Tbilisi e la Turchia a Siviglia”.

Foto: Instagram Nazionale spagnola