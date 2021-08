Dalla Spagna: Barcellona, ​​Ilaix Moriba non vuole rinnovare. Lipsia alla finestra

Secondo quanto riporta Marca, il centrocampista del Barcellona, ​​Ilaix Moriba, non avrebbe intenzione di rinnovare il proprio contratto con il club blaugrana. L’attuale accordo scade il prossimo giugno ed è per questo motivo che la sua partenza sembra un’opzione abbastanza concreta. Il 18enne, sempre secondo i colleghi spagnoli, avrebbe ricevuto offerte da varie squadre di Premier League, ma in cima alla lista dei suoi desideri ci sarebbe l’RB Lipsia.

Foto: Instagram Moriba