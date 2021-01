L’Atletico Madrid ha salutato la Copa del Rey con largo anticipo nella stagione 2020-21. La squadra di Simeone ha ceduto ai trentaduesimi di finale contro il Cornellà, che milita in terza serie iberica. Il gol decisivo è di Jimenez, i Colchoneros non riescono a rimontare e terminano in 10 per l’espulsione di Sanches al 63′.