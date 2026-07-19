Spagna-Argentina, è il giorno della finale dei Mondiali: probabili formazioni e curiosità

19/07/2026 | 18:30:29

Mancano poche ore alla finale della Coppa del Mondo tra Spagna e Argentina. Ecco le ultimissime novità sulle probabili formazioni e alcune curiosità sul match.

Le probabili formazioni

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal.

CT: De la Fuente.

ARGENTINA (4-4-2): Emiliano Martinez; Montiel, Romero, Li. Martinez, Tagliafico; Simeone, Paredes, Enzo Fernandez, Mac Allister; Messi, Julian Alvarez.

CT: Scaloni.

Spagna e Argentina si affrontano per la seconda volta nella loro storia ai Mondiali e, per la prima volta, in una finale. L’unico precedente tra le due nazionali risale infatti alla fase a gironi del Mondiale del 1966.

Messi cercherà inoltre di raggiungere nuovamente il primato di miglior marcatore della storia dei Mondiali, dopo essere stato superato ieri da Mbappé, autore di una doppietta nella finale per il terzo posto tra Francia e Inghilterra“.

Foto: Instagram World Cup