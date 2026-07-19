Spagna-Argentina 0-0 al 90′. Si va ai supplementari. Messi e compagni in 10 (espulso Enzo Fernandez)

19/07/2026 | 23:18:13

Secondi quarantacinque minuti della finale che partono dopo la mezz’ora di sosta e spettacolo. Parte subito meglio la Spagna, Alex Baena ruba palla, conclusione dal limite, ancora blocca Dibu Martinez. La Spagna gioca meglio, chance potenziali per Cucurella e Dani Olmo, che per poco non trovano l’appuntamento con la rete. Si salva l’Argentina. Buon momento per la Spagna che al 66′ ha una bella chance, bella azione di Yamal, cross in mezzo dove di testa Torres non riesce a piazzare e la mette centrale. Occasione sprecata. Argentina che perde anche l’altro centrale Romero, entra Medina. La Spagna al 75′ ha un’altra chance, calcia Pedri, para il Dibu. Ancora Spagna, calcia Cubarsi, ancora Dibu para.

Finale che vede un episodio chiave. Pieno recupero, chance Spagna con Nico Williams, para ancora Dibu, sulla respinta, palla vagante con Enzo Fernandez che travolge Cubarsi. Inevitabile doppio giallo, espulso il centrocampista. Spagna che al 96′ ha un’ultima chance su calcio di punizione, Yamal col mancino, vola Martinez che salva ancora l’Argentina. Finisce 0-0, si va ai supplementari, ma con l’Argentina che è in 10. Argentina con zero tiri in 97′ minuti.

Foto: Instagram personale