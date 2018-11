Dalla Spagna: anche il Barça sulle tracce di Ndombele. Il Lione…

Si allunga la lista di pretendenti per Tanguy Ndombele, gioiello classe ’96 di proprietà del Lione. Secondo il quotidiano calatano Sport, infatti, anche il Barcellona sarebbe sulle tracce del centrocampista francese: come si legge tra le colonne della sopracitata fonte, il direttore tecnico blaugrana Ramon Planes martedì scorso era presente a Lione per seguire la gara di Champions dei francesi contro il Manchester City. L’obiettivo, chiaramente, era osservare da vicino proprio Ndombele, corteggiato anche da altre big europee (comprese City e Juve) e per il quale il Lione chiede una cifra superiore ai 50 milioni di euro.

Foto: Twitter personale Ndombele