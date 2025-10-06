Spagna, altro infortunio: Rodri salterà le prossime gare

06/10/2025 | 13:55:52

Il ct della Nazionale spagnola, Luis de la Fuente, dovrà fare a meno di Rodrigo Hernandez. Dopo l’assenza di Lamine Yamal, arriva un’altra tegola per la Roja in vista dei match contro Georgia e Bulgaria.

Il calciatore del Manchester City si è infortunato ieri nel match di Premier League contro il Brentford, uscendo dal campo dopo soli 20 minuti.

Questo è il comunicato ufficiale della Federazione spagnola:

“Rodrigo Hernández è stato escluso dalla nazionale spagnola per le partite di qualificazione ai Mondiali del 2026 contro la Georgia a Elche e la Bulgaria a Valladolid a causa di un infortunio, a seguito degli accertamenti medici effettuati dal suo club presso i servizi medici della RFEF. È stato sostituito domenica nella partita tra Brentford e Manchester City”.

Foto: Instagram Rodri