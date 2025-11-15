Spagna, 23 gol in Nazionale per Ferran Torres. Eguagliati Di Stefano e Sergio Ramos

15/11/2025 | 23:34:57

La Spagna si è imposta 4-0 in casa della Georgia. Serata magica per Ferran Torres che segna 23 gol in Nazionale, e ha eguagliato due mostri sacri come Di Stefano e Sergio Ramos.

Queste le sue parole: “È un sogno poter essere tra i 10 migliori marcatori e eguagliare leggende come Di Stéfano e Sergio Ramos. Non bisogna mai smettere di essere ambiziosi, quindi puntiamo a segnare ancora e a salire in quella classifica”.

Foto: Instagram personale