Spadafora: “Frappart primo arbitro donna? Anche lo sport contribuisce a superare le disparità. Juve-Dinamo Kiev entra nella storia”

Il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, attraverso il suo profilo facebook, ha parlato del primo arbitro donna in Champions League, Stéphanie Frappart, proprio in una gara di un’italiana, la Juventus che questa sera sfiderà la Dinamo Kiev. “Non dovrebbe fare notizia, eppure la partita di stasera tra Juventus e Dinamo Kiev entrerà nella storia. Per la prima volta infatti, sarà una donna ad arbitrare una partita di Champions League: Stéphanie Frappart. Un passo alla volta anche lo sport contribuisce a superare le disparità e gli stereotipi di genere. Disparità che ci siamo impegnati a superare anche attraverso la Riforma dello Sport, che ha previsto finalmente il professionismo femminile!”

Foto: facebook uff Spadafora